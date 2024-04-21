Çağdaş Atan aldığı cezanın cevabını böyle verdi

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Avrupa mücadelesi veren ve aralarında sadece 1 puan bulunan Başakşehir ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele ev sahibi Başakşehir’in yoğun temposu ile başladı.

Her zaman topa sahip olmak istediği bilinen ve pozitif bir futbol sergilemek isteyen Cağdaş Atan bu maça da aynı şekilde başladı.

Ev sahibi ekip bu oyun tarzının meyvesini de çok kısa sürede topladı.

12. dakikada orta sahada serbest vuruş kazanan Başakşehir’de Josef topu hızlıca ileriye yolladı. Ceza yayının hemen üstünde topla buluşan Piatek’in şutu kaleciden geri dönsede topu iyi takip eden Pelkas sol ayağı ile şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

Gelen golün ardından ilk yarıda tempo biraz daha düşerken topun kontrolü iki taraf arasında gidip gelmeye başladı. Başakşehir hızlı kısa paslar ile rakip kaleye gelmeye çalışırken Rizespor kanatlardaki hızlı oyuncularını kullanmaya çalıştı.

Ancak iki tarafta ara sıra rakip kaleye kadar gelmeyi başarsada bitiricilik anlamında kayda değer bir pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarının başı da oldukça tempolu bir şekilde başladı.

48’de Rizespor Olowoyin ile ceza yayının üstünden vurdu. Kalecinin topu sektirmesi üzerine topu alan Minchev boş kaleye kaçırdı.

Hemen 2 dakika sonrasında Başakşehir’de ise Berkay’ın ara pasıyla topu alan Pelkas ceza sahasının hemen dışından sert bir vuruş ile kaleyi yokladı.

Karşılaşmanın 55. Dakikasından sonra ise Rizespor topun kontrolüne ve oyuna ortak olmaya başladı. Başakşehir yarı alanına iyice yerleşen Karadeniz ekibi iyi bir fırsat için çabalasada Başakşehir defansı hata yapmadı.

79’da Başakşehir’de Piatek’in sağ çaprazdan vurduğu şut direkten dönerken 81’de Rizespor’da Hojer’in sol çaprazdan vurduğu şut direkten döndü.

Temponun son ana kadar devam ettiği maçta Başakehir 90+2’de Keny’in ceza sahası içerisinde yerde kalması ile penaltı kazandı.

Mocsi bu pozisyon nedeniyle kırmızı kart görürken Berkay Özcan penaltıdan attığı gol ile maçın skorunu tayin etti.

Bu galibiyet ile birlikte Başakşehir Avrupa yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Hafta içerisinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Kayserispor'dan ayrılış sürecine dair ceza alan Çağdaş Atan bu iyi oyun ve galibiyet ile en güzel cevabı verdi.