Çağdaş Atan isyan etti "Kırmızı kartım olduğu için namağlup elendim"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. ve son haftasında ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalarak elenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, turnuvanın formatına tepki göstererek elendikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Türkiye Kupası'nın formatını eleştiren Çağdaş Atan, "Haklının da doğrunun da acelesi yok. Bir ya da iki takım, kart veya averajla bu turnuvanın dışında kalacak dedim. Bunu yaşıyoruz. Bu statü, 6 takımlı grupta 3 maçta ilk 2 takımın çıkması, böyle bir matematiksizlik... Türk futbolu inanılmaz bir akıl tutulmasından geçiyor. Problemler dağ gibi üzerimize gelmeye devam ediyor. Böyle bir format olabilir mi? Seri başı olduğum torbadan Galatasaray ve Eyüpspor maçlarını deplasmanda oynarken, kırmızı kartım olduğu için namağlup elendim. Bunun bir açıklaması, izahı ve anlamı var mı?" ifadelerini kullandı.

"TURU GEÇSEK KUPAYI ALABİLİRDİK"

Kupada final ve sonrasında şampiyonluk hedeflediklerini ama grup aşamasında elendiklerini hatırlatan Atan, "Çok üzgünüm. Bu turu geçsek final ve kupayı alma hissiyatımız vardı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Herhalde bu sezonki 10. maç. İnanılmaz iyi oynadığımız, domine ettiğimiz ve çok fazla kazanmayı hak ettiğimiz maçlarda rakiplere puan ve puanlar verdik. Ne derseniz deyin ama üzülüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"BU TURNUVAYA YAZIK OLUYOR"

Türkiye Kupası'nın marka değerini arttırmak istediklerini vurgulayan Çağdaş Atan, "Aklında olmayan takımlar üst tura çıkıyor. Sonuna kadar kupayı isteyen bizim gibi takımlar kupanın dışında kalıyor. Bir an önce bu akıl tutulmasından çıkmamız, sağ salim fikirler alınan bir ortama dönmemiz gerekiyor. Futbol adına çok üzgünüm." dedi.