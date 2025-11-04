Alınan kötü saha sonuçlarının ardından Recep Uçar ile yollarını ayıran Konyaspor teknik direktörlük görevine son olarak Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan'ı getirdi.

Konyaspor taraftarları havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladıkları Çağdaş Atan'a "Sana güveniyoruz. Sonuna kadar arkandayız. Bizi Avrupa'ya götür." diyerek destek ve temennilerini iletti.

Taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Çağdaş Atan, "Çok mutluyum. Bu sahneyi yaşadığım için çok gururluyum. Bundan sonraki tek amacım buraya gelen insalnara, Konyaspor'un gerçek sahiplerine hak ettiği günleri yaşatmak. İnşallah el birliğiyle bunu yaşayacağız." diye konuştu.