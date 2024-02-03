Çağdaş Atan'dan Dubois açıklaması: Galatasaray'a geri dönecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Çağdaş Atan'dan Dubois açıklaması: Galatasaray'a geri dönecek mi?
İstanbulspor'u 2-0 yenen Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, İstanbulspor maçı sonunda konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Atan, “Çok iyi oynadık. Oyuncularımı plana uydukları için kutluyorum. İstanbulspor’u da tebrik ediyorum. Zor bir maçtı ama kazandık.” dedi.

DUBOIS AÇIKLAMASI

Atan, ayrıca Dubois’nın Galatasaray’a dönmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Dubois bizim çok değerli bir oyuncumuz. Onun yerine başkasını bulamayız. Dubois de burada kalmak istiyor. Onunla devam edeceğiz.” diye ekledi.

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''AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İSTİYORUZ''

Atan, hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu belirtti. “Göreve geldiğimizde lig beşincisi ile aramızda 7 puan fark vardı. Şimdi daha büyük hayallerimiz var. Bugün kazanıp Beşiktaş-Trabzonspor maçını rahat izlemek istiyorduk. İlk 4-5’i yakalamak ve Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz. Başakşehir gibi biz de Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Oyuncularımız da buna inanıyor.” dedi.

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