Çağımızın en büyük sorununa çözüm! İşte uzman görüşler

Son dönemde yaşanılan tüm olaylar insanların üzerinde büyük etkiler bırakabiliyor. Hatta uzmanlar yaşanılan çoğu hastalıkların aslında strese bağlı olduğunu söylüyor. Özellikle uzun süreli stres vücut üzerinde yıpratıcı etkiler bırakabiliyor. Mesela, stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı vücudu savunmasız bırakabilir ve hatta kronikleştiğinde kalp sağlığına zarar verebilir. Yüksek kortizol seviyeleri hormon dengesizliklerine neden olup kadınlarda doğurganlığı etkileyebiliyor ve diyabet gibi metabolik hastalıklara da yol açabiliyor. Ayrıca stresin sırt, omuz ağrıları, nefes darlığı ve baş ağrılarına neden olduğu belirtiliyor. Ürtiker gibi alerjik rahatsızlıkların da başında yine stres geliyor.

Stresi, beslenme, egzersiz ve nefes egzersizleri gibi alışkanlıklar ile azaltmak mümkün olabilir. Bunun yanı sıra, doğada yürüyüş yapmak, denizi seyretmek, film izlemek yani aslında hobilerinize yönelmeniz gerekiyor. Bunları yaparken kendinizi rahat hissedeceksiniz. Güven ortamını hissettiğinizde stres azalacaktır.

Uzmanlar, stresle başa çıkmanın çeşitli yollarını öneriyor. Öncelikle stresi tetikleyen durumları bilmeniz gerekiyor. Kaynağı belirlemek, bu durumla mücadele etmemizi kolaylaştıracaktır. Fiziksel aktivite, stres yönetiminde önemli bir rol oynar. Düzenli egzersiz yapmak, stres hormonlarını azaltırken, endorfin seviyelerini artırarak ruh halini iyileştirir. Magnezyum, omega-3 yağ asitleri ve B vitaminleri açısından zengin besinler kullanılması öneriliyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan "stres ve kaygı yönetimi" konusunda, anksiyete travmanın ön bulgusu olduğunu, büyümenin bir parçası olduğunu ve aksiyetelerin boş değil faydalı olduğunu söylüyor. Tarhan: "Demek ki bir şeyler yolunda gitmiyor, kabuk değiştirmen lazım. Demek ki büyümen lazım. Kişi gelişiyor, güçlenerek çıkıyor. Olayları doğru algılaması, doğru yorumlaması lazım ama bunu kendisi yapamazsa da bilen bir kişiden, yardım alarak yapabilir."

Uzmanlar, stresi azaltma da sosyal çevremizin de etkili olduğunu söylüyor. Aile, arkadaşlar veya destek gruplarıyla zaman geçirmek, duygusal desteği artırarak stresin yükünü hafifletir. Mesela en yakın arkadaşımızla bir kahve içmek bile gününüzü güzelleştirebilir. Eğer kendiniz düzeltemiyor ve ciddi bir durumda olduğunuzu düşünüyorsanız profesyonel yardım almakta fayda var. Stres yönetimi bireysel farklılıklar gösterdiği için her birey de farklı yöntemler işe yarayabileceği unutulmamalıdır. Psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri, özellikle uzun süreli veya yoğun stres yaşayan bireyler için etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.