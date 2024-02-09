Çağımızın sorunu yorgunluğu bitiren bitkiler ortaya çıktı

Yorgunluğun sebepleri arasında stres, uyku eksikliği, beslenme alışkanlıkları, hastalıklar ve ilaçlar bulunabilir. Yorgunluğu önlemek ve hafifletmek için vücudun gereksinim duyduğu mineral ve vitaminleri sağlamak gerekir.

Bunlar içinde demir, kalsiyum, D vitamini, B vitamini ve antioksidanlar ön planda durur.

Bu besin maddelerini kırmızı et, beyaz et, ıspanak, bezelye, kuru kayısı, üzüm, böğürtlen, kivi, sebze, domates, patates, elma, mango ve çekirdek gibi yiyeceklerden alabilirsiniz.

Ayrıca yorgunlukla mücadele etmek için bazı bitkilerden de yararlanabilirsiniz.

İŞTE YORGUNLUĞU AZALTAN BİTKİLER

Antep fıstığı:

Antep fıstığı, içerdiği protein, lif, yağ asitleri, magnezyum, fosfor, potasyum, demir, çinko ve E vitamini gibi besin maddeleri sayesinde vücuda enerji sağlar.

Fiziksel ve zihinsel performansı yükseltir, yorgunluğu giderir ve stresle baş etmeye yardımcı olur. Günde 1 avuç antep fıstığı yemek yeterlidir.

Ayçiçeği:

Ayçiçeği, içerdiği E vitamini, folik asit, magnezyum, selenyum, bakır, çinko ve B vitamini gibi besin maddeleri sayesinde vücudu kuvvetlendirir.

Yorgunluğu önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, sinir sistemini korur ve kan şekerini dengeler. Günde 1 avuç ayçiçeği tohumu yemek yeterlidir.

Kakao:

Kakao, içerdiği kafein, teobromin, feniletilamin, anandamid, triptofan ve magnezyum gibi bileşikler sayesinde vücuda uyarıcı etki eder. Yorgunluk hissini azaltır, canlılık verir, ruh halini düzeltir ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Kakao, çikolata, kek, pasta, puding gibi tatlılarda kullanılabilir. Ancak kakao alırken şeker ve yağ miktarına dikkat etmek gerekir. Günde 1-2 parça bitter çikolata veya 1-2 tatlı kaşığı kakao tozu yeterlidir.

Üzerlik otu:

Üzerlik otu, içerdiği uçucu yağlar, tanenler, flavonoidler, kumarinler ve alkaloidler gibi bileşikler sayesinde vücuda canlılık verir. Yorgunluğa iyi gelir. Üzerlik otu, çay şeklinde içilebilir. Ancak üzerlik otu çayı, hamileler, emzirenler, kalp hastaları, tansiyon hastaları ve kan inceltici ilaç kullananlar için uygun değildir. Ayrıca uzun süreli ve fazla kullanımı zararlı olabilir. Günde 1-2 fincan üzerlik otu çayı yeterlidir.

Fasulye:

Fasulye, içerdiği protein, lif, demir, folik asit, potasyum, magnezyum, çinko ve B vitamini gibi besin maddeleri sayesinde vücuda enerji sağlar. Yorgunluğu önler, kan yapımına katkıda bulunur, kas sağlığını korur ve kan şekerini dengeler. Fasulye, haşlama, pişirme veya salata şeklinde tüketilebilir. Ayrıca fasulyenin haşlama suyu da yorgunluğa karşı etkilidir. Günde 1-2 kase fasulye veya fasulye haşlama suyu yemek yeterlidir.

Armut:

Armut, içerdiği fruktoz, glikoz, lif, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir, C vitamini ve B vitamini gibi besin maddeleri sayesinde vücuda enerji sağlar. Zihinsel yorgunluğa faydalıdır. Beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı kuvvetlendirir ve konsantrasyonu yükseltir. Armut, meyve olarak veya komposto, reçel, marmelat, turta gibi tatlılarda kullanılabilir. Günde 1-2 adet armut yemek yeterlidir.