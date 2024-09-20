Çağın hastalığı Alzheimer'a yakalanmamak için bu 15 maddeye dikkat

Unutkanlık ile tanımlanan Alzhemier hastalığı giderek yaygınlaşırken bu hastalığa yol açan nedenlerin bilinmesi, gerekli önlemleri alınması ve tedavi için zaman kaybetmeden uzman yardımı alınmasının önemi büyük.

Memorial Ankara Hastanesi Nöroloji Bölümü Uz. Dr. Songül Turğut, 21 Eylül Dünya Alzheimer günü dolayısıyla Alzheimer hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı.

Alzheimer'ın yavaş yavaş başlayan ve giderek kötüleşen nörodejeneratif bir hastalık olduğu ve Demans vakalarının % 60-70’nin de nedeni olduğu aktarıldı.

Alzheimer hastalığının beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve bilişsel fonksiyonların bozulması şeklinde gelişen bir tıbbi durum olduğu ifade edildi.

Kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, beyin fonksiyonlarının zarar görmesi ve ölmesi ile ortaya çıktığı ifade edildi.

ALZHEİMER'A YAKALANMAMAK İÇİN BU 15 MADDEYE DİKKAT!

İleri yaş

Ailede Alzheimer öyküsü

Yaşanan travmalar

Asosyal yaşam

Depresyon

ApoE geni taşıyıcılığı

Eğitim seviyesinin düşüklüğü

Kolesterol

Obezite

Hipertansiyon

Tip 2 diyabet

Down sendromu

Uyku problemleri

Sağlıksız beslenme

Sigara kullanma

Testler ile Alzheimer hastalığı tespit edilebilir:

Beyin BT veya MR

Klinik muayene

Laboratuvar incelemeleri

Hasta yakınlarının vereceği anamnez

Pet taraması ve BOS sıvısının incelenmesi ile Alzheimer hastalığı tanısı konulur ve ilerleme yavaşlatılır.

TEDAVİSİ VAR MI?

Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte ilaç, semptomatik tedavi ve davranışsal uygulamalarla hastalıkta oluşan semptomlar azaltılır.

ALZHEİMER’I ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR

1- Beyni aktif tutmak için bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek veya strateji oyunları oynamak gibi zihinsel egzersizler beyin sağlığını destekler.

2- Düzenli egzersiz, yürüyüş, yoga veya yüzme gibi aerobik aktiviteler hem bedeni hem de zihni sağlıklı tutar.

3- Akdeniz diyeti, zengin bir beslenme düzeni, beyin sağlığını korumaya yardımcı olur.

4- Sosyal olarak aktif olmak, yalnızlık ve depresyon riskini azaltır, bu da Alzheimer’ın önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, sosyal aktivitelerde yer almak bu açıdan faydalıdır.

5- Her gece 7-8 saat düzenli uyku, Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olacaktır.