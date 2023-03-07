Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Çağla Şıkel'ın sunumu ile ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programında bugün ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından doğru nefes almanın önemi konuşuldu. Canlı yayında uygulama yapılırken de duygusal anlar yaşandı.

"Depremzedelerin nefes alıp verişleri terse dönmüş" sözleri ile dikkat çeken Neslihan Yavuzcan, "Deprem anında insanlar şoka giriyor işte tam o noktada önce bir nefes alıp kendimizi odaklamamız lazım. Ne yapmalıyım? Nasıl ulaşabilirim? diye düşünmemiz gerekir. Göçük altında kaldıysak nasıl hayatta kalabilirim? diye düşünmemiz gerekir, eğer kurtulduysak hayata dair sorumluluklarımızı almamız için harekete geçmeliyiz" dedi.

Yavuzcan canlı yayında dengeli nefes egzersizinin nasıl yapıldığını da gösterdi. Ekipten Merve isimli kadını canlı yayına çağırarak sedyeye yatıran Yavuzcan, "Gücümü affediyorum, kızgınlığımı affediyorum. Ben güvendeyim. Olanı olduğu gibi kabul ediyorum. Yaşamda güven içerisindeyim. Kökleniyorum ve hizalanıyorum. Gücümü hatırlıyorum" diyerek telkinlerde bulundu.

Merve'nin ağlamasıyla kendisine hakim olmayan Şıkel de canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anlar yaşayan Şıkel "O nefes aldıkça bende de bir şeyler açılmış gibi oldu" ifadelerini kullandı.

