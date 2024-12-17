Çağla Şıkel göndermesi Altın Kelebek'e damga vurmuştu! Müge Anlı daha fazla dayanamadı!

Altın Kelebek Ödülleri'nde "Meslekte 35. yıl" ödülünü alan gazeteci Müge Anlı'nın konuşmasıyla, geceye damgasını vurmuştu. Anlı, teşekkür konuşmasında söyledikleriyle Çağla Şıkel'e göndermede bulunduğu söylenmişti.

Müge Anlı, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarışmadan çekildiğimi duyurmuştum. Bunun pek çok nedeni vardı, ancak bunlardan biri de, aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu dostlarımın, 'Müge çok farklı bir iş yapıyor, biz onunla aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamaları dikkat çekmişti.

GÜNLER SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Anlı'nın Çağla Şıkel'e laf soktuğu düşünüldü. Anlı günler sonra bu konuda sessizliğini bozdu.

"Bazı insanlar söylediklerimi anlamıyor. Çağla Şıkel, hayatımda en sevdiğim insanlardan biridir ve tanıdığım en zeki kadınlardan biridir işini de güzelce yapıyor. Çağla akıllıca bir açıklama yapıyor, niye ona veriyorsunuz demiyor" diyen Müge Anlı devamında şunları söyledi:

“BU NASIL ZEKÂ?”

"Üniversite sınavında okuduğunu anlamayanlar gibi dinlediğini de anlamayanlar var. Ben zaten kimseye laf sokmadım hayatımda, ben ne hissedersem ne düşürsem zaten hiç dolandırmadan direkt söylerim. Seven ondan sever, sevmeyen de ondan sevmez. Çağla'ya teşekkür ediyorum, laf söyledi diyorlar. Bu nasıl zekâ? Yazık ama yani bu memleket için yazık!"