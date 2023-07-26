Çağla Şıkel korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girdi

Eski manken Çağla Şıkel ‘soğuk korkusu’nu yenebilmek için kampa katıldı. Buz dolu şarap fıçısında 2 dakika bekleyen Şıkel o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çağla Şıkel korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girdi

Son günlerde çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilden paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, bu defa büyük oğlu Kuzey ile katıldığı bir kamptan paylaşımda bulundu.

Yaklaşık 4 derecelik bir suda 2 dakika boyunca kalan Şıkel, soğuktan nefret ettiğini söylerken oğlunun da benzer duygular içinde olduğu bilgisini paylaştı ve bu nefreti aşmak adına yaşadıkları deneyimi şu satırlarla paylaştı:

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"O benden cesaret aldı ,ben de ondan… Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyi ki benimleydin oğlum teşekkür ederim. İkimizde soğuktan nefret ediyoruz. İkimizde üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle.. (öyleydi)

Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum…

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Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum. Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz!

Yaklaşık 4 derece suda 2 dakikalık rüya deneyimler..."

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