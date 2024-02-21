Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kalacak mı? Son noktayı koydu

Ara transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe’ye katılan Çağlar Söyüncü kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Çağlar Söyüncü’nün sözleri:

“HEDEF ŞAMPİYONLUK”



“Takımın durumu şu an gayet iyi. Gelmeden önce arkadaşlarım burada her zaman iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldiğimde kendi gözlerimle bu iyi ortamı net şekilde gördüm. Takım olarak saha içinde de iyi mücadele veriyoruz. Hepimizin hedefi şampiyonluk. Bunun için camia olarak taraftarlarımız dışarıda biz içeride elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz”



“YORGUN DÜŞTÜM”



“2,5-3 haftaya yakın bir süreç oldu. Yoğun bir süreçti. Sadece maddi olarak değil manevi olarak da, mental olarak da biraz yorgun düştüm. Bir gün ‘iş bitiyor’ diyorlar sonra tekrar bazı problemler çıkıyor. Ama sonuçta mutlu sona ulaştık. O işin biraz da profesyonel tarafı, Başkanlarımızın, Yönetim Kurulu Üyelerimizin işleri. Biz de saygı gösterdik. 2,5-3 haftaya yakın sürdü ama sona ulaştığımız için mutluyuz. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum”



“HEPİMİZ FORMA REKABETİ İÇİNDEYİZ”



“Çok tecrübeli isimlerimiz var. Oturmuş bir takıma geldim. Bu benim işimi zorlaştırıyor. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun herkes elinden gelen en iyi performansı vermeye çalışıyor. Tabii ki rekabet bize pozitif olarak geri dönüyor. Stoper mevkiinde benimle birlikte 6 futbolcu var. Çok tecrübeli isimler var. Serdar ağabey yıllarca ligimizde, oynadı, milli takımda oynadı. Bonucci ve diğer arkadaşlarımız keza aynı şekilde. Hepimiz forma rekabet içindeyiz. Tabii ki hocamızın son kararına bağlı. Ben sahada elimden geleni en güzel şekilde yapıp hocamızın kararlarına saygı duyuyorum”



“EKSİKLERİM VAR”



“Şu an eksiklerim var. Belli bir süre oynamadım. Özellikle bu sezonun başından beri. Oynadığım maçlar da benim için yeterli değildi. Eksiklerim var ama takıma adaptasyon sürecimi çok çabuk atlattığım için sahada kendi adıma maç eksikliğimi fazla göstermiyorum. Eksiklerim var tabii ki ama oynayarak hem takım olarak daha iyiye gidiyoruz hem de kendi açımdan daha iyiye gidiyorum”



“İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”



“İlk hedefimiz 6 ay boyunca iyi performans sergileyip uzun bir süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe’ye şampiyonluk yaşatmak. İlk hedefimiz şampiyonluk. İşin içine profesyonellik girince bizden de çıkıyor. İlk başta sadece konuştuğumuz nasıl daha fazla katkı verebiliriz hem ülke futboluna hem Fenerbahçe’ye hem de kendimize. Şu anda konuştuğumuz tek nokta şampiyonluk”



“KOLAY BİR ŞEY DEĞİL”



“28 yaşıma geldim. İlk defa Süper Lig’de forma şansı buluyorum. Benim için heyecanlı ve zor. Büyük bir camiaya geldim, sorumluluklarım çok fazla hem özel hayatımda hem de saha içinde. Alışma sürecimin Türk olmama rağmen daha uzun süreceğini düşünüyordum. Türkiye’de oturmuş bir takıma uyum sağlamak çok kolay bir şey değil. Hocalarım olsun takım arkadaşlarım olsun çok çabuk bir kaynaşma oldu. Bunun için şanslıyım. Özellikle bu sene ligde tüm takımlarda çok kaliteli futbolcular var. Dışarıdan göründüğü kadar kolay bir lig değil”



“ÖNCELİĞİM KAZANDIĞIM PARANIN HAKKINI VERMEK”



“Hem kulüp olarak hem de biz futbolcular olarak maddi bir kazanç sağlıyoruz. Önceliğim bulunduğum ortamda kazandığım paranın hakkını vermek. Burada da ilk önceliğim o. Elimden geldiğince mücadelemi veriyorum. Atletico Madrid’le kontratlı futbolcuyum. Şu 6 ay çok önemli hem takım adına hem benim adıma. İnşallah mutlu sona ulaşırsak (kariyer hedefi) ilerleyen zamanda daha da netleşir”



“MİLLİ TAKIMDA DA REKABET VAR”



“Burada olduğu gibi milli takımda da rekabet var. Orada da çok iyi arkadaşlarımız, çok kaliteli futbolcular var. Ben kendimi bildim bileli rekabet içindeyim. Rekabet tabii ki olacak gelişmemiz için, takımın daha iyi olması için. En iyi performansı veren oynayacak. Burada olduğu gibi milli takımda da takım arkadaşlarımız çok iyi. Umuyorum ki Euro 2024’te iyi bir turnuva bizi bekliyor. Halkımız da her zaman yanımızda. Bence hepimizin adına çok güzel geçecek”



“Hocamızın tercihi nerede olursa olsun biz futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Hocamız sağda şans veriyor ben de sağ tarafta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum”



“Burada çok yakın arkadaşlarım var. Cengiz Ünder’le 20 yıla yakın arkadaşlığımız var. İrfan olsun, Mert Hakan olsun, Serdar ağabey olsun… Onlarla konuştuğumda buradaki ortamın çok iyi olduğunu her zaman söylüyorlardı. Ben de son 1 senedir mental olarak yorulmuştum; forma şanssızlığı, ufak sakatlıklar… Önümüzde büyük bir turnuva var. Bir de uzun yıllardır yurt dışındayım. Burada oynama heyecanım var. Futbolcunun istediği şey, iyi performans sergileyip karşılığını alabilmektir. Ben de burada iyi performans sergileyip hem Fenerbahçe taraftarına hem de Türk halkına bir şeyler göstermek istiyorum. Sene sonu turnuvamız var, oraya da hazır gitmek istiyorum”



“ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ”



“Şu anda 4 maç oynadım, birinde puan kaybı yaşadık. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Her zaman iyi oynadığımız, yendiğimiz maçlar da dahil olmak üzere birebir olsun, takım olsun objektif olarak toplantılarımızı yapıyoruz. Bu uzun bir maraton, daha çok maçımız var. Bundan sonra puan kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kaliteye sahibiz”