Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük nedeni açıkladı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe TV’de ‘Günün Röportajı’ adlı programa katıldı ve şunları söyledi:

“Taraftarlarımıza sizin vasıtanızla mesaj iletmek benim için de büyük bir zevk. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu an istediğim yerdeyim. Buraya gelmeden önce benim de diğer futbolcular gibi hedeflerim, hayallerim vardı… Sezon sonunda takım olarak hayallerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. İlk amacım takıma hızlı bir şekilde uyum sağlamak, forma giyebilmekti. Cumartesi günü bunu başardım. Çok mutluyum, önemli bir galibiyet elde ettik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, taraftarlarımıza minnettarım. Türk olduğum için adaptasyon sorununu kolayca aşacağımı umuyordum ama yeni bir takıma, çok yetenekli oyunculara geldim. Hepsi bana destek oldular. Şimdilik çok memnunum.”

TAKIMDAKİ FORMA REKABETİ

“Bu hem benim hem de diğer oyuncular için büyük bir fırsat. Bunu vurgulamak istiyorum. Avrupa’da başarılarıyla tanınan futbolcu arkadaşlarım var. Fenerbahçe bu sezon bu karışımı çok iyi yaptı. Takımın içerisine girdiğimde bunu daha iyi görebiliyorum. Rekabet burada da diğer yerlerde olduğu gibi çok fazla. Ama bu rekabetin bizi hedefimize götüreceğinden eminim. Bizim için bir şans, daha deneyimli ve kariyerli futbolcularla beraber oynamak. Bir aile havası var.”

TRANSFER SÜRECİ

“Zor bir süreç oldu. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak yoruldum, özellikle son 2,5-3 hafta. Sadece buraya gelmeye odaklanmıştım. Başka bir yer düşünmedim. Bu yüzden benim için biraz zor geçti. Ama sonuçta mutlu sona ulaştık… Maçtaki performansıma da bunun etkisi oldu. Transferden dolayı çok mutlu ve huzurluyum, kendimi sahada daha rahat hissediyorum, daha rahat oynayabiliyorum. Takım arkadaşlarımın da bana verdiği destekle… En önemlisi ülkeme geri dönüyorum. Zorlu bir süreçti ama ben sonucuna bakıyorum. Güzel bittiği için Ali Başkanımıza da, Atletico Madrid başkanına da teşekkürlerimi sunuyorum. Katkısı olan herkese teşekkürler.”

‘EN BÜYÜK ETKEN YAŞAYACAĞIMIZ ŞAMPİYONLUK HAYALLERİ’

“Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri de sezon sonunda yaşayacağımız şampiyonluk hayallerim diyebilirim. Gerçekten dışarıdan bakarken şu anki kadar hissetmiyordum. Ama şu an takımın bir parçası olduğumda bir aile ortamı, bir uyum… Maçların nasıl sonuçlandığını daha iyi kavrayabiliyorum. Antrenman programlarımız çok iyi, çok çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşlarına rağmen her antrenmanı %100 vererek yapıyorlar. Gençlere de örnek oluyorlar. Bu da bir araya gelince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha kolay alabiliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa var. Hepsini de kazanabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunu gönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Birçoğuyla karşı karşıya oynadım, onlarla da iyi bir iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu.”