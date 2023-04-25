Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor

Editör: Fatma Demirkaya

Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün, Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Çağlar'ın takımıyla sözleşmesini yenilemeyeceği belirtildi.

Fichajes'in haberine göre, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon bedelsiz olarak Atletico Madrid'e katılacağı ifade edildi.

Diğer taraftar haberde, teknik direktör Diego Simeone'nin, Çağlar'ı takımda görmek istediği yazıldı.

Çağlar Söyüncü'nün, Madrid ile ön sözleşme imzaladığı ifade edilirken, Atletico Madrid'in sportif direktörü Andrea Berta'nın harika bir hamle yaptığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla sadece 6 maçta forma giydi.

439 dakika sahada kaldı.