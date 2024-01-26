Çağlar Söyüncü transferinin perde arkası ortaya çıktı. Fatih Saboviç açıkladı

Transferin perde arkasında ise deneyimli futbolcunun Türkiye’ye gelmek konusunda diretmesi yatıyor. İşte detaylar…

Bu sezon Atletico Madrid’de 9 maçta görev alıp toplam 212 dakika sahada kalan Çağlar Söyüncü, bugün sezonun geri kalanında kiralık olarak forma giymek üzere Türkiye’ye geliyor.

Teknik direktör Diego Simeone’nin Avrupa’nın önde gelen liglerindeki takımlardan birinde forma giymesi ve Fenerbahçe’ye gitmemesi yönünde telkinde bulunduğu iddia edilen Çağlar, Türkiye’ye geliyor.

27 yaşındaki deneyimli stoperin, “Fenerbahçe’den başka bir yere gitmem” demesinin ardından Simeone ve Atletico Madrid yönetiminin yumuşadığı, milli oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK…

Başarılı savunmacının sezon sonuna dek kiralık olarak Fenerbahçe’de görev yapacağı ve satın alma opsiyonu olmadan imza atacağı belirtildi.

SIMEONE ENGEL OLMADI

Transfer sürecinin başlarında her ne kadar Simeone’nin Türkiye gitmesini istemediği konuşulsa da deneyimli hocanın böyle bir ifade kullanmadığı daha sonra netleşmişti. Çağlar ve temsilcisinin kararı ile Fenerbahçe’de oyuncunun düzenli şekilde forma giyip takımına geri dönmesi konusunda anlaşıldı.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek oyuncu daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA RİSK ALMAMAK İÇİN ALINDI!

Fenerbahçe'nin dışında Portekiz'den Porto, Serie A'dan Roma ve Milan, İngiltere'den Fulham ve Almanya'dan Borussida Dortmund’un talip olduğu Çağlar, Avrupa kulüplerini redderken Fenerbahçe'de forma giymek için ısrarcı oldu. İşte Fenerbahçe’nin bu transferi yapmasının ardındaki sebepler…

Senelerdir stoper bölgesinde problem yaşayan Fenerbahçe, üç kulvarda birden ilerlediği 2023-2024 sezonunda işini şansa bırakmak istemiyor.

Sezon başından bu yana stoperde Luan Peres, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Becao, Djiku gibi isimlere sahip olan Kanarya’da çoğu oyuncu en az bir kez sakatlık geçirdi.

Bu oyuncuların sakatlık süreçlerinde Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek ve genç Yusuf Akçiçek savunma hattında stoper bölgesinde görevlendirilmek zorunda kalındı.

BONUCCI SONRASI İKİNCİ ÖNEMLİ TAKVİYE

Şimdi Fenerbahçe, devre arasında Leonard Bonucci’yi kadrosuna kattıktan sonra şampiyonluk yarışını riske etmemek adına Çağlar Söyüncü’yü renklerine bağladı. Deneyimli stoper için Atletico Madrid’e taksitler hâlinde 2 milyon Euro ödeyecek olan Kanarya, Bonucci’nin ardından yine Avrupa standartlarında bir ismi daha kadrosuna kattı.

TAKIMA SEVİYE ATLATIR

Hava topları, geriden oyun kurma, fiziksel dayanıklılık ve mental açıdan da takıma seviye atlatacağı aşikâr olan Çağlar, yarım sezon Türkiye’de forma giyip şampiyonluk yaşayarak Atletico’ya geri dönmeyi hedefliyor.

Samet Akaydin’i Panathinaikos’a kiralık veren, Luan Peres’i sakatlığından dolayı askıya alan Fenerbahçe; Çağlar ile stoperde ‘her daim sağlam ve hazır bir oyuncu’ bulundurma hedefini gerçekleştirmeyi düşünüyor.