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Çağlar Söyüncü'yü İngiliz devi radarına aldı. Milli oyuncu kararını verdi

Leicester City'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'ye Chelsea talip oldu. Bu teklife milli yıldızın cevabı gecikmedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 20:44
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Çağlar Söyüncü'nün geleceği belli oldu

Çağlar Söyüncü'yü İngiliz devi radarına aldı. Milli oyuncu kararını verdi
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Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

CHELSEA GİRİŞİMDE BULUNDU
İspanyol basını Relevo'da yer alan habere göre; Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

ÇAĞLAR KARARINI VERDİ
Ancak milli oyuncu, aylar öncesinden Atletico Madrid ile prensip anlaşmasına vardığı için Chelsea'nin teklifini geri çevirdi. Haberde Çağlar'ın, Simeone ile çalışmak istediği için Atletico Madrid'e tercih ettiği de aktarıldı.
Çağlar Söyüncü'nün yaz transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki stoper Leicester City ile toplam 127 maça çıktı. 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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