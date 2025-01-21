Çağlayan Adliyesi'nde tansiyon yükseldi! Ümit Özdağ'ı yalnız bırakmadılar

Dün gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan soruşturma sonrası Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Hüseyin Baş, Ümit Özdağ’a destek için Çağlayan Adliyesi’nde

Özdağ, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a geldi. Emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan’daki Adliye Sarayı’na getirilen Özdağ, ifade verdi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE TANSİYON YÜKSELDİ

İçeri alınmayan vatandaşlar polis barikatını yararak Çağlayan Adliyesi önüne girdi.

“Kahrolsun istibdat, yaşasın Hürriyet” sloganları atılıyor.