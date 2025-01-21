Hüseyin Baş, Ümit Özdağ’a destek için Çağlayan Adliyesi’nde

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek için Çağlayan Adliyesine gitti.

Burada Özdağ’ın avukatları ve parti yetkilileri tarafından karşılanan Hüseyin Baş Özdağ’ın durumu hakkında bilgi aldı. Adliyede İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de kısa bir görüşme gerçekleştiren Hüseyin Baş çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Hüseyin Baş şunları söyledi;

"Bizler Bağımsız Türkiye Partililer olarak Sayın Ümit Özdağ’ın gözaltı sürecini öğrendikten hemen sonra, bütün arkadaşlarımız genel başkan yardımcılarımızla birlikte olayı sıcağı sıcağına takip ediyoruz. Bugün de burada bir dayanışma gösterebilmek adına Zafer Partili tüm yetkililerle, bütün teşkilatlarıyla bir araya geldik.

"3 HAFTA ÖNCE BİZİMLE BAŞLAYAN BİR SÜREÇ OLDU"

Bundan yaklaşık 3 hafta önce bizimle başlayan bir süreç oldu. Bizde gece saat 2’de resen bir soruşturmayla, Cumhurbaşkanı’na bir hakaret içerikli bir soruşturmaya maruz kaldık. Bir şeyin hukuken suç istinat edilmesi için bir fiile bir harekete bunun herkese karşı bir suç unsuru oluşturuyor olması lazım, ‘Ben size bir şey söylediğimde bu suçtur ama siz bana söylediğinizde suç değildir’ olmaz. Dolayısıyla bu bizim ceza hukukumuzun kanunilik ilkesi. Kanunilik İlkesi bizim için ekmek ve su gibidir. Bu olmadan hayat olmaz ama şu anda öyle bir kullanılıyor ki bu tip argümanlar, bir başkası bir başkasına söylediğinde hiçbir şekilde suç teşkil etmeyecek ifadeler, bugün suçmuş gibi kamuoyuna servis ediliyor. Dolayısıyla, bu aslında hukukun, yargının sopa olarak kullanılması duruma geliyor. Bu Türkiye demokrasisi için hiç kabul edilebilecek durum değil.

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"BİR AN ÖNCE KURTULMAYI DİLİYORUZ"

Bizler Türkiye’de siyaset yapmaya çalışan, siyasi partileri ile teşkilatları ile düşünceleri ile bu fikirlerini halka aktarmaya çalışan insanlarız. Ümit Özdağ da böyle bir insan. Sayın Ümit Özdağ’ı dinleyip hiç kimse bu ülkede bir kötülük yapmadı bugüne kadar. Dolayısıyla kendisine yapılan muamelenin haksız olduğunu, hukuksuz olduğunu gözlemliyoruz. İnşallah bu süreç geçecek, bu süreçler de geçecek. Galileo yargılanıyor ‘dünya dönüyor’ dediği için yargılanıyor. Yargılanma sonucunda ceza alıyor ve o cezayı veren mahkemeye karşı dönüp, ‘Ama yine de dönüyor’ diyor. Dolayısıyla doğruları söylemenin suç olduğu ortamdan bir an önce kurtulmayı diliyoruz.

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"HER ŞEY DEĞİŞTİ, TÜRKİYE DE DEĞİŞTİ"

Biz Bağımsız Türkiye Partililer olarak, Zafer Partililerin yanındayız, Ümit Özdağ’ın yanındayız. Bunu Ümit Özdağ’a yapılmış olarak değil tüm Türkiye’deki muhalefete yapılmış olarak görüyoruz. Bugün Ümit Özdağ soruşturma aşamasında yarın muhtemelen yargılanacak, Hüseyin Baş soruşturma aşamasında yarın muhtemelen yargılanacak, Ekrem İmamoğlu soruşturma aşamasında yarın muhtemelen yargılanacak. Yargılananlar, muhalefet edenler yargılayan mutlaka adliyedir, savcılıktır. Türk Hukuk Mahkemeleri ne karar veriyorsa biz o karara uyacağız. Bu hepimiz için bir vatandaşlık görevidir. Türkiye’de son günlerde çok şey değişti, her şey değişti, Türkiye de değişti. Bunu da anlayanların anlayacağını biliyorum. Bu kara bulutların bir an önce üzerimizden dağılmasını temenni ediyorum"