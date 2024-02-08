Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik teröristlerce silahlı saldırı girişiminde Dilfıraz Karataş adlı kadın kurşunların hedefi olmuştu.

Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmış, biri kadın iki saldırgan ise olay yerinde etkisiz hale gelmişti.

Diğer taraftan hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafına ulaşılmış, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarını hakim olamamıştı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı görüldü.

Polisin silahlı saldırı girişiminde bulunan teröriste biber gazı sıktığı anlar ortaya çıktı.