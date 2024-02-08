Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşın vurulduğu an ortaya çıktı
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliye Sarayı'na teröristlerce yapılan silahlı saldırıda, hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının silah seslerinin duyulmasıyla kaçarken, vurularak yere yığıldığı görüldü.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik teröristlerce silahlı saldırı girişiminde Dilfıraz Karataş adlı kadın kurşunların hedefi olmuştu.

Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmış, biri kadın iki saldırgan ise olay yerinde etkisiz hale gelmişti.

Diğer taraftan hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafına ulaşılmış, acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarını hakim olamamıştı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

kjo.png

Görüntülerde silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçarken vurulan kadının yere yığıldığı görüldü.

Polisin silahlı saldırı girişiminde bulunan teröriste biber gazı sıktığı anlar ortaya çıktı.

Son Haberler
Atın yüğrükse bin de kaç deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Atın yüğrükse bin de kaç deyimi ne anlama geliyor?
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu Dünya
Acemi doktor bebeğin başını koparttı. Ailenin iki isteği oldu
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi Dünya
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı Gündem
İstanbul’da barajların doluluk oranı açıklandı
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor Yaşam
Bedava yemek isteyen gurme kadının eski videoları ortaya çıktı. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor
Çanakkale'de terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı Gündem
Çanakkale'de terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı
AKP’yle görüşecekleri iddia edilmişti. Yeniden Refah’tan açıklama geldi Gündem
AKP’yle görüşecekleri iddia edilmişti. Yeniden Refah’tan açıklama geldi