Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Çağlayan'da avukatlara polis müdahalesi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 kişinin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından adliyenin önünde toplanan ve içeri girmek isteyen avukatlara, polis ekipleri müdahale ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde toplanan avukatların binaya girilmesine izin verilmiyor. Polis avukatlara müdahale ediyor.

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Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan ise 4 savcı olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Adliye dışında da polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye önünde bir grup avukat toplanarak içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlileri de listeye göre avukatların içeriye alınacağını söyleyip duruşması olmayanın adliyeye giremeyeceğini belirtmesi üzerine avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

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