Çağlayan'da duruşmasına giderken adliye önünde gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde yapılan eylemlere yönelik çok sayıda vatandaş gözaltına alınmıştı. Açılan soruşturma kapsamında başlatılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki adliyede görüldü.

Bugün çok sayıda öğrenci, vatandaş ve gazeteci Çağlayan'daki adliyede duruşmaya katıldı.

DURUŞMASINA KATILMAK İSTERKEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatoş Erdoğan, "Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmasına girmek için çaba sarf eden bir genç gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, gözaltına alınan gencin daha sonra devam eden duruşmaya katıldığı, ancak duruşmanın ardından gözaltı işlemlerine devam edileceği belirtildi.

Bu durum hem sosyal medyada hem de adliye önünde toplanan kalabalık tarafından tepki ile karşılandı.