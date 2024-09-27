Çağrı cihazlarının patlamasına ilişkin bir kişiye arama kararı çıkarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Çağrı cihazlarının patlamasına ilişkin bir kişiye arama kararı çıkarıldı

Norveç Ulusal Ceza Soruşturma Servisi’nde yapılan açıklamada Lübnan’da paylatılan çağrı cihazlarına ilişkin bir kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Lübnan yakın bir geçmişte İsrail’in tarihte eşi benzeri görülmemiş bir saldırısına uğradı. Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına yapılan eş zamanlı siber saldırı ile beraber binlerce cihaz patlatılırken 25 kişi bu saldırılarda hayatını kaybetti. Bin’e yakın kişi ise yaralandı.

Norveç Ulusal Ceza Soruşturma Servisinden Aste Dahle Sundet, patlamaya ilişkin bir kişi için uluslararası arama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Norveç merkezli şirketin çalışanı hakkında arama kararı çıkarıldı. Aranan şahsın kimliği açıklanmadı. Şahsın Norveç’e 12 yıl önce gelen 39 yaşında Norveç pasaportu taşıyan erkek olduğu kaydedildi.

NTB’ye göre aranan şahsın çağrı cihazlarının tedarik edildiği Bulgar şirketin kurucusu olduğu düşünülüyor. Şahıstan geçen haftadan beri haber alınmamakla beraber ABD’ye kaçtığı tahmin ediliyor.

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