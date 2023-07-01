Çağrı adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Çağrı isminin anlamını araştırıyor. Peki, Çağrı ne demek? Çağrı isminin anlamı nedir?

ÇAĞRI NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Çağrı ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Birini çağırma, davet.

- Doğan, çakır kuşu.

- Unvan, rütbe, san.

ÇAĞRI İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Çağrı ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Çağrı adını koymak caizdir.