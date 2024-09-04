Caitlin Clark tartışması 32 yıllık dostluğu bitirdi

Kadın basketbolu dünyası, Sheryl Swoopes'un yükselen yıldız Caitlin Clark hakkındaki kamuoyu yorumları arasında son zamanlarda tartışmalara karıştı. Bu yorumlar, nihayetinde basketbol ikonu Nancy Lieberman ile 32 yıllık bir dostluğun sona ermesine yol açtı.

Kadın basketbolunun efsane ismi Swoopes, NCAA ve ötesinde ses getiren Caitlin Clark hakkında küçümseyici ifadeler kullanmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.

İlk olarak, Swoopes, Clark'ın NCAA sayı rekorunu kırma başarısını küçümsediği için eleştirildi , bunu üniversitede beş yıl oynamasına ve maç başına ortalama 40 şut atmasına bağladı. Dahası, Swoopes, Clark'ın Indiana'nın etkileyici performansındaki önemli rolünü kabul etmeyi reddetti, bu tutum birçok kişiyi şaşkına çevirdi ve hayal kırıklığına uğrattı.

Swoopes'un uzun zamandır arkadaşı ve meslektaşı olan Nancy Lieberman, konuyu kamuoyuna açıklama gereği duydu. Swoopes'a yorumları hakkında bizzat yüzleştiğini ve doğru istatistikler ve gerçekler sunmanın önemini vurguladığını açıkladı.