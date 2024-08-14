Çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

Çorum'un Alaca ilçesinde bahçede çakmakla oynayan çocukların neden olduğu yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yıldızhan mahallesi Bendez sokak üzerinde meydana gelen yangında Yasin D.'ye ait evin bahçesinde oturan çocuklar, çakmak ile oynarken bahçede bulunan kuru otları tutuşturdular.

Tutuşan otlardan çıkan alevler kısa sürede büyüyerek evin bahçesinde bulunan istiflenmiş odunlara sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. İstiflenmiş kuru odunların yandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.