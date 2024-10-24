Çakmakla oynayan küçük çocuk evi yaktı

Karadolap Mahallesi Çıkrık Sokak'taki bir gecekonduda oturan 5 yaşındaki bir kız çocuğu çakmakla oynarken, evde bulunan eşyayı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, anne ve çocuk kendini dışarıya attı.

Alev alev yanan gecekonduyu gören vatandaşlar, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, evde soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tahliye edildi. Yangında yaralı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.