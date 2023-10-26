Çakmakla oyun evsiz bıraktı

Gümüşhane’de odasında çakmakla oynayan 2,5 yaşındaki çocuk evi yaktı. Yangını fark eden ev sahibi Hamdi Özer kiracılarını yaralanmadan evden çıkarırken, ev kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Çakmakla oyun evsiz bıraktı

İHA'nın haberine göre, yangın, sabah saatlerinde Gümüşhane Hasanbey Mahallesi Harşit Sokak üzerinde bulunan Aydın apartmanının 4. katında meydana geldi.

2,5 yaşındaki A.P., fırıncı olan ve gece vardiyasından gelen babası Müslüm Paşık’ın uyumasını fırsat bilerek çocuk odasında çakmakla oynarken odada bulunan çarşafları ateşe verdi.

Kısa sürede yayılan alevler odayı kapladı. Dumanı fark eden ev sahibi Hamdi Özer, evde bulunan baba ve çocuğunu yangından etkilenmeden evden çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer odalara da sıçrayan ve yoğun dumana sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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