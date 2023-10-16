Çakmakları külçe altın diye sattı

İstanbul’da kuyumcu olduğunu söyleyen şahıs külçe altın görünümlü çakmağı sokakta bir kişiye 18 bin 200 TL karşılığında sattı. 70 adet suç kaydı olan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Çakmakları külçe altın diye sattı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde, 07.10.2023 tarihinde, cadde üzerinde A.K. isimli şahıs yanına gelen bir kişi yabancı uyruklu ve kuyumculuk yaptığını söyledi.

Daha sonra da elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi 18 bin 200 TL karşılığında sattı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde, A.K. isimli şahsın yürüdüğü sırada yanına bir şahsın geldiği ve kendisinin yabancı uyruklu olduğu ve kuyumculuk yaptığını söyleyerek elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştığı, bu sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığı ve A.K.’yi dolandırıcılık yöntemine inandırarak başka bir külçeyi 18 bin 200 TL karşılığında sattıkları anlaşıldı.

Polis ekipleri dolandırıcılık olayı ile ilgili geniş çaplı çakışma başlattı. Aynı yöntem ile farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere 5 farklı ilçede kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli M.P.’nin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi.

Mağdurların toplam 49 bin TL ve 1.500 dolar dolandırıldıkları belirlendi. Şüpheli M.P’nin 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 adet suç kaydının olduğu belirlendi. M.P. Güngören’de bir adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten M.P sevk edildiği adli makamlarca sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret?
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak Gündem
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı Spor
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi Gündem
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu Spor
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor Gündem
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor
Ordu için sağanak uyarısı Gündem
Ordu için sağanak uyarısı