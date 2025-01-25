Calafiori Arsenal’ı zafere taşıdı: 10 kişi kalan Arsenal, Wolves'i mağlup etti

Arsenal, Wolverhampton deplasmanında zorlu bir mücadeleye sahne olan Premier Lig maçında galip gelmeyi başardı. İlk yarıda hakem Michael Oliver’ın Myles Lewis-Skelly’ye gösterdiği kırmızı kart, Arsenal’i sahada 10 kişi bıraktı. 18 yaşındaki Lewis-Skelly, Matt Doherty’yi 30 metre mesafede düşürerek rakibinin kontratağa çıkmasını engellemeye çalıştı. Bu pozisyon, Premier Lig tarihinde Wayne Rooney ve Michael Owen’dan sonra kırmızı kart gören en genç oyunculardan biri olarak Lewis-Skelly’yi tarihe geçirdi.

Ancak bu karar, Arsenal taraftarları ve futbol otoriteleri arasında yoğun tartışmalara yol açtı. Eski İngiltere kaptanı Alan Shearer, “Bu uzun zamandır gördüğüm en kötü kararlardan biri” diyerek karara tepki gösterdi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın devre arasında yaptığı taktik değişiklikler ise galibiyetin anahtarı oldu.

CALAFİORİ’DEN KRİTİK GOL

Karşılaşmanın unutulmaz anı, Riccardo Calafiori’nin oyuna girdikten sonra kaydettiği şık gol oldu. Calafiori, karşılaşmanın 74. dakikasında attığı golle Arsenal’e zaferi getirdi. Bu sonuçla Arsenal, lider Liverpool’un 6 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Arsenal’in zaferi kadar Wolverhampton taraftarlarının kulüp sahiplerine yönelik tepkileri de dikkat çekti. Fosun Grubu ve Başkan Jeff Shi’ye yönelik “Takımı destekleyin ya da satın” sloganları, tribünlerde sıkça yankılandı. Wolverhampton, şu an küme düşme hattından sadece averajla uzak duruyor ve gelecek haftalarda daha da zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

WOLVERHAMPTON’DA KARANLIK GÜNLER

Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira ile sezona umut veren bir başlangıç yapmıştı. Ancak Pedro Neto ve Max Kilman’ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması, takımın dengesini bozdu. Taraftarlar, yıldız oyuncuların sürekli satılmasından şikayetçi. Ayrıca finansal sürdürülebilirlik gerekçesiyle yapılan satışların, takımın Premier Lig’de kalma mücadelesini zora soktuğu belirtiliyor.

Şimdi Wolverhampton, Southampton ve bir başka düşme hattındaki takımla üçlü bir hayatta kalma savaşı veriyor. Everton’ın 7 puan gerisine düşen Wolverhampton, bir sonraki maçta daha büyük bir baskıyla sahaya çıkacak.