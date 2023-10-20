Çaldığı kamyonla 14 aracı parçaladı. İstanbul'u birbirine kattı. 2'si polis birçok yaralı var

İstanbul'da polisin "dur" ihtarına uymayan ve çaldığı kamyon ile ikisi polis aracı olmak üzere toplamda 14 aracı ezip geçen kamyon sürücüsü 2'si polis birçok vatandaşı da yaraladı.

KAYNAK: İHA
Çaldığı kamyonla 14 aracı parçaladı. İstanbul'u birbirine kattı. 2'si polis birçok yaralı var

Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşandı. İddiaya göre Sancaktepe'de alkollü bir şahıs 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonunu çalarak saatte 150 km hızla ilerledi. Kamyonla tehlikeli bir şekilde ilerlendiğini fark eden polis ekipleri hafriyat kamyonunun şoförünü yakalamak için takip etmeye başladı.

Sürücü, takip edildiğini fark edince önce Pendik sahile girdi. Hızını daha da arttıran kamyon şoförü önüne gelen birçok aracı ezerek kaçmaya devam etti. Kamyon sivil araçlara, ticari taksilere ve 2 farklı ilçede bulunan polis ekiplerinin araçlarına çarptı.

Kazada polis ekiplerinden 2 memur ağır yaralanarak ambulansla hastaneye götürüldü. Sivil araçlara ve birden fazla ticari taksiye de çarpan alkollü şoför birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.

"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI GÖREMEDİK"

Kamyonun çarptığı ticari taksinin şoförü Serkan A, "Aracımız seyir halindeyken yolcu da vardı. Hafriyat kamyonu aracımıza çarptı. Yaralımız var. Araç çok hızlıydı göremedik" dedi.

Yol çalışması yapan belediye işçisi, "Biz çalışma esnasında iki aracın arasından geçti. İki araca da vurdu gitti. Çok hızlıydı" dedi.

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YAKALANDI

Olay yerinden kaçan alkollü kamyon sürücüsü Sezgin A., polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ataşehir ilçesinde yakalandı. 14 aracı ezip geçen kamyon şoförünün yakalanma görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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