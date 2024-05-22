Çaldıkları araçla iki tur atıp bırakıp kaçtılar

Olay, Kale Mahallesi Harmanlar 1. Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi sokak üzerindeki bir otoparka gelerek bir otomobilin arka camını söktükten sonra aracın içerisinde girdiler.

Aracın yedek anahtarını bularak çalıştıran şahıslar şehir içerisinde dolaşmaya başladı. Araç sahibin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu çalıntı araç Bozdoğan 1. Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Çalınan araç sahibine teslim edilirken, şüpheli iki şahsı yakalamak için ekipler çalışma başlattı.