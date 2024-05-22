Çaldıkları araçla iki tur atıp bırakıp kaçtılar

Kaynak: İHA
Çaldıkları araçla iki tur atıp bırakıp kaçtılar

Çorum'da bir otoparkta park halinde bulunan otomobili çalan 2 kişi bir süre gezdikten sonra çalıntı aracı park ederek kayıplara karıştı.

Olay, Kale Mahallesi Harmanlar 1. Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi sokak üzerindeki bir otoparka gelerek bir otomobilin arka camını söktükten sonra aracın içerisinde girdiler.

aw210473-02.jpgAracın yedek anahtarını bularak çalıştıran şahıslar şehir içerisinde dolaşmaya başladı. Araç sahibin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

aw210473-03.jpgPolis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu çalıntı araç Bozdoğan 1. Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

aw210473-04.jpgÇalınan araç sahibine teslim edilirken, şüpheli iki şahsı yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

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