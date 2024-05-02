California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı

California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı
Kaynak: İHA
ABD'nin New York kentinde başlayan ve ülke genelinde yayılan Filistin'e destek gösterileri, California Üniversitesi (UCLA) kampüsünde de devam ediyor.
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 1

Ancak Los Angeles'taki bu protestoya polis müdahale etti.

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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 2

Filistin'e destek eylemi sırasında polis, öğrencilerin toplandığı alana baskın düzenledi.

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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 3

Önceden uyarı yapıldığı belirtilen baskın sırasında polis, öğrencilere alandan ayrılmaları çağrısında bulundu.

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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 4

Ancak öğrencilerin direnişiyle karşılaşıldı.

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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 5

Ses bombaları ve coplarla müdahale eden polis, 132 öğrenciyi gözaltına aldı ve öğrencilerin kurduğu çadırları kaldırdı.

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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 6

Polis sözcüsü Alejandro Rubio, baskına 250 polisin katıldığını belirtti.

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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 7

Rubio, polise bazı öğrenciler tarafından yangın söndürücü ve su şişeleri fırlatıldığını ancak polis memurlarının yaralanmadığını ifade etti.

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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 8
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 9
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 10
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 11
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 12
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 13
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 14
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 15
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 16
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California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı 17
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