California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskını: 132 gözaltı

Ancak Los Angeles'taki bu protestoya polis müdahale etti.
Filistin'e destek eylemi sırasında polis, öğrencilerin toplandığı alana baskın düzenledi.
Önceden uyarı yapıldığı belirtilen baskın sırasında polis, öğrencilere alandan ayrılmaları çağrısında bulundu.
Ancak öğrencilerin direnişiyle karşılaşıldı.
Ses bombaları ve coplarla müdahale eden polis, 132 öğrenciyi gözaltına aldı ve öğrencilerin kurduğu çadırları kaldırdı.
Polis sözcüsü Alejandro Rubio, baskına 250 polisin katıldığını belirtti.
Rubio, polise bazı öğrenciler tarafından yangın söndürücü ve su şişeleri fırlatıldığını ancak polis memurlarının yaralanmadığını ifade etti.