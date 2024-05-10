7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi

Luke Aikins, 7 bin 620 metre yükseklikten paraşütsüz, uçuş ekipmanı olmadan atlayıp, 30x30 metre büyüklüğünde özel olarak kurulan bir ağa başarılı bir şekilde iniş yaparak dünya rekorunu kırdı
Aikins’in büyük cesaret isteyen atlayışının kaydedildiği video, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı
TEKNİK HAZIRLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
7 bin 620 metre yükseklikten paraşütsüz olarak atlayan Luke Aikins için, atlayış öncesi uzun ve detaylı bir hazırlık sürecinden geçtiği açıklandı.
Aikins, fiziksel ve mental olarak bu zorlu koşullara hazırlanmak zorunda kalırken, atlama esnasında herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı olunması için, düşüşün tamamı boyunca özel eğitimli bir ekip tarafından eskortluk edildi
Atlama için seçilen yer ve yükseklik dikkatli bir inceleme sürecinden geçerken, 7 bin 620 metre yükseklik, neredeyse oksijenin olmadığı bir bölge olarak biliniyor.
VİDEOSU SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Milyonlarca kişiyi hayrete düşüren Luke Aikins'in heyecan dolu videosu, sosyal medya platformlarında viral oldu.
Aikins, sapa sağlam inmeyi başardığı bu atlayışı ile dünya çapında takdir topladı.