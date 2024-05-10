7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi

7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı gökyüzü dalışçısı Luke Aikins, 7 bin 620 metre yükseklikten paraşütsüz atlayarak, özel hazırlanan ağa güvenle iniş yaparak dünyada bir ilki başardı.
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7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi 1

Luke Aikins, 7 bin 620 metre yükseklikten paraşütsüz, uçuş ekipmanı olmadan atlayıp, 30x30 metre büyüklüğünde özel olarak kurulan bir ağa başarılı bir şekilde iniş yaparak dünya rekorunu kırdı

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7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi 2

Aikins’in büyük cesaret isteyen atlayışının kaydedildiği video, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı

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7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi 3

TEKNİK HAZIRLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

7 bin 620 metre yükseklikten paraşütsüz olarak atlayan Luke Aikins için, atlayış öncesi uzun ve detaylı bir hazırlık sürecinden geçtiği açıklandı.

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7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi 4

Aikins, fiziksel ve mental olarak bu zorlu koşullara hazırlanmak zorunda kalırken, atlama esnasında herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırlıklı olunması için, düşüşün tamamı boyunca özel eğitimli bir ekip tarafından eskortluk edildi

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7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi 5

Atlama için seçilen yer ve yükseklik dikkatli bir inceleme sürecinden geçerken, 7 bin 620 metre yükseklik, neredeyse oksijenin olmadığı bir bölge olarak biliniyor.

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7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi 6

VİDEOSU SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Milyonlarca kişiyi hayrete düşüren Luke Aikins'in heyecan dolu videosu, sosyal medya platformlarında viral oldu.

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7620 metre yükseklikten atlayıp paraşütsüz yere indi. Tarihte uçuş ekipmanı olmadan atlayan ilk kişi 7

Aikins, sapa sağlam inmeyi başardığı bu atlayışı ile dünya çapında takdir topladı.

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