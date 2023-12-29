California’da dev dalgalar önüne çıkan ne varsa yıktı geçti. 8 yaralı

ABD’nin California eyaletindeki Ventura Beach'te dev dalgalar deniz duvarını aşarak dehşet verici görüntüler ortaya çıkardı. Pasifik Okyanusu'ndaki fırtınaların etkisiyle sahili vuran dev boyutta dalgalar, plajdaki en az 20 kişiyi ve bir aracı metrelerce sürükledi. 8 kişinin yaralandığı yaşanan olay sonucu çok sayıda plaj, güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatıldı.

California kıyısındaki kentlerde yaşayanlar, Pasifik'te yaşanan fırtınaların yol açtığı dalgalar sebebiyle dikkat etmeleri ve okyanusa yakın bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı.