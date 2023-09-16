Çalıların arasında buldu köpek yavrusu diye besledi büyüyünce şaşkına döndü

Editör: Abdullah KELEŞ

"İyilik yap iyilik bul" sözünün gerçekliği bu kez Orta Amerika ülkesi'nde ispatlandı. Ormanlık alanda yürüyüş yapan bir kadın çalıların arasında inleme sesi duydu.

Yeni doğmuş avuç büyüklüğündeki hayvanın köpek olduğunu tahmin eden kadın, hemen onu alıp evine götürdü. Üşüyen hayvanın üstünü örtüp, ona hazırladığı mamayı özel aparatla yedirdi.

Komşularının "Sakın besleme. Yaşamaz. Ona alışırsan öldüğünde şok geçirirsin. Sakın bunu kendine yapma. Bir barınağa ver ve kurtul" şeklindeki sözlerini kulak ardı etti.

İyilik sever kadın, günde 3 öğün hayvanı besleyerek öz annesi gibi özenle baktı. Hayvan her geçen gün gözle görülür şekilde büyümeye başladı. Hayvanın köpek olmadığına karar veren güzel kadın, bir veteriner tanıdığından yardım istedi.

"HİÇ KİMSEYE ZARAR VERMEDİ"

Hayvanı gören veteriner bunun bir Jaguar olduğunu söyleyince kısa süreli şok yaşadı. Vahşi hayvanın kendisine saldırma olasılığının çok yüksek olduğu içinden geçirdi. Ama Jaguarın yanından ayrılmaması, kendisine köpek gibi sadık olacağı fikrini aklına getirdi.

Aylar sonra jaguar gözle görülür şekilde büyümeye devam etti. Evdeki köpekle de arkadaş oldu. Jaguar tam bir yetişkin olduğunda ise hem kendisini büyüten kadınla hem de evdeki köpekle samimiyetini ilerletti. Kadının ağzına elini sokmasına bile müsaade eden hayvanın şimdiye kadar kimseye zarar vermediği belirtildi.

Kadının kaplanla ve köpeklerle oynamasının videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Sosyal medyada paylaşılan video şaşkına çevirdi.