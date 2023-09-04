Çalıların arasında pusuya yattı koyunu tek hamlede yere serdi

Denizli’nin Tavas ilçesinde kırda koyun otlatan çoban, hayvanlarına pusu kuran kurdu dron kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Belgeselleri aratmayan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KAYNAK: İHA
Çalıların arasında pusuya yattı koyunu tek hamlede yere serdi

İHA'nın haberine göre, olay, Tavas ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nde meydana geldi. Teknolojik cihazlara da ilgisi bulunan çoban Kazım Gucuko, çobanlık ile ilgili bir video çektiği sırada, bir kurdun arazide gezdiğini fark etti. Aç kurdun daha sonra sürüye yöneldiğini fark eden Gucuko, dron ile kurdu takip etmeye başladı.

Kurdun pusuya yatıp, etrafı bir süre izledikten sonra sürüye yaklaşmak için dere boyuna indi. Derede yürüdükten bir süre sonra kurt, ağaç ile çalıların içerisinde bulunan koyun ve keçiye saldırdı. Son ana kadar dron ile görüntü çekmeyi bırakmayan çoban, kurdun bir keçiyi boğazlayıp götürdüğünü görünce harekete geçti.

ÇOBANI SEVİNDİRDİ

Dronu havada sabit bırakan Gucuko, motosikleti ile kurdun keçisine saldırdığı noktaya gitti. Burada hayvanın hareketsiz yatığını gören Gucuko, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Bir süre başında beklediği keçi, yavaştan kıpırdamaya başladı. Ardından 30 dakika gibi bir sürede ayaklanıp yürüyen keçi, sahibini sevindirdi.

Kurdun sürüsüne pusu kurduğu anları dron kamerası ile saniye saniye görüntüleyen Gucuko, heyecan verici anları hemen sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kıran videoya çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar görüntülerin belgeselleri aratmadığını belirtti.

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