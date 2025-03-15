Çalılarla birlikte hurda tesisini yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, bahçede budadığı çalıları yakarken başkasına ait hurda toplama tesisinin yanmasına sebep oldu.

Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde Yunus Dal'a ait hurda toplama tesisinin yanında bulunan alanda çalı ve budanmış ağaç dalları yakıldı. Yakılan ateş, Dal'ın iş yerine sıçradı. Alevler kısa sürede hurda toplanan tesisi sardı.

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İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü.

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Olayda maddi hasar meydana geldi. İş yeri yanan Yunus ve kardeşi Cemil Dal komşusunun otları yakarken yangının sıçradığını söyledi.

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Çalıları yakan Nuri Gümüşsoy ise budama işlemi sonrası narenciye dallarını ve yapraklarını yakmak istemesi sırasında ateşin sıçradığını kasıtlı yakmadıklarını ifade etti.

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