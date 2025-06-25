Çalılıklarda ölü bulunmuştu: ‘Damatsız gelin’in sır ölümünde gerçekler aralanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çalılıklarda ölü bulunmuştu: ‘Damatsız gelin’in sır ölümünde gerçekler aralanıyor

83 yaşındaki Sümbül Topbaş, geçtiğimiz yıl temsili yaptığı damatsız düğünüyle tanınmıştı. Hayallerini yerine getiren yaşlı kadın geçtiğimiz günlerde çalılıklarda ölü bulundu. Adana’daki bu sır ölümde gerçekler aralanıyor.

20 Haziran Cuma günü, 83 yaşındaki Sümbül Topbaş'ın Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden izinsiz ayrıldığı öğrenildi. Huzurevi yetkilileri, ayrılışın hemen ardından 100. Yıl Polis Merkezi Amirliği'ne giderek durumu resmi olarak bildirdi.

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ÇALILIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Topbaş'tan haber alınamaması üzerine başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı. Yaşlı kadın, 3 gün sonra, 23 Haziran akşamı Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bir çalılık alanda vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından cenaze Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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VALİLİK VE SAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Yaşlı kadının ölümü sonrası Adana Valiliği, huzurevindeki uygulamalara ilişkin idari inceleme başlattı. Aynı zamanda, kadının ölümüne ilişkin adli soruşturma da sürdürülüyor. Topbaş'ın ölümünde herhangi bir ihmal ya da dış müdahale olup olmadığının otopsi ve soruşturma raporlarıyla netlik kazanacağı belirtildi.

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Damatsız düğün yapmıştı, ölü bulunduDamatsız düğün yapmıştı, ölü bulundu

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