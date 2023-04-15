Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerine yakalandı

İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahsa ait çalınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bulunarak sahibine teslim edilirken, 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait motosiklet kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs çalıntı motosiklet ile yakalandı. Şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, çalınan motosiklet de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.