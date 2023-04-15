15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerine yakalandı

Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerine yakalandı

Aydın'da bir motosiklet hırsızı, jandarma ekipleri tarafından çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 10:19
Takip Et

Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulundu

Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerine yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahsa ait çalınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bulunarak sahibine teslim edilirken, 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait motosiklet kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs çalıntı motosiklet ile yakalandı. Şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, çalınan motosiklet de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
1
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
2
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
3
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Belediye başkanı gece kulübünde pantolonunu indirip çıplak dans etti
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
4
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
6
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
7
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Uzmanı açıkladı. Elektronik sigaranın ölümcül zararları ortaya çıktı
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada civciv görmek ne anlama geliyor?
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Profesörden depremzede açıklaması: Psikolojik bir enkaz oldu
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
﻿Kılıçdaroğlu Bulgaristan'a gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.