Çalıntı motosikletle kaçan 15 yaşındaki Suriyeli hırsız yakalandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 'dur' ihtarına uymayan motosikletli sürücü takip sonucu yakalandı.

Polis merkezine götürülen Suriye uyruklu Muhammed K.'nın (15), motosikleti çaldığı ve 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlendi.

Olay, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi.

Ancak sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yapılan takip sonucu motosikletli sürücü yakalandı.

Polis merkezine götürülen sürücü Muhammed K.'nın Suriye uyruklu olduğu ve 15 yaşında olduğu belirlendi. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Daha önce 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen Muhammed K.'nın, polisteki işlemleri sürüyor.