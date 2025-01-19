Teknoloji nasırlı ellere deva oldu

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde cennet hurması bahçelerinde çalışan budama işçileri, teknoloji sayesinde ellerinde artık nasır olmadığını, zaman tasarrufu ile maliyetlerin yarı yarıya düştüğünü belirttiler. Mutlu Karataş “Şarjlı makaslar ile daha hassas bir budama oluyor" dedi.

Kozan'da başta cennet hurması, narenciye, zeytin olmak üzere birçok ağaçta budama mevsimi başladı. İlçede gelişen teknoloji ile birlikte çalışanlar bu yıl budama makinesi kullanmaya başladı.

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30 yıldır budama yapan Nizam Kütük, teknolojinin ellerindeki nasırı yok ettiği gibi iş gücünü de azalttığını söyledi. Kütük, "40 dönümlük alanı 25 kişi ile 3 günde budarken, teknoloji ile şu an budama gününü bir güne indirdik. Hem üretici için hem de bizim için verimli" dedi.

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Kütük "Ağaçlar ezilmeden budanmış oluyor. Sürede ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Meyve dallarını incitmeden budak yapılıyor. Budaması 10 dakika süren bir hurma ağacı şu an 2-3 dakikada budanıyor. Ekonomik olarak da büyük kazanç sağlıyor” diye konuştu.

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Ziraat Mühendisi Mutlu Karataş ise, budama çalışmanın hem ağaca hem üreticiye fayda sağladığını kaydederek, “El makaslarında ezme yaparken, şarjlı makaslar ile daha hassas bir budama oluyor. Bu şekilde ağaca zararlı girişi de daha az oluyor” dedi.

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