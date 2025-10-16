Olay, Yenicami Mahallesi Bağarası Caddesi'nde gerçekleşti. M.B.T. adlı sürücü, motosikletiyle kaza yaparak hafif yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekiplerini görünce panikleyen sürücü, motosikletini terk ederek eski otobüs terminali istikametine doğru yaya olarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden trafik polisleri, hemen yaya takibine geçerek şahsı kısa sürede yakalamayı başardı.

Yaralanan M.B.T. için sağlık ekipleri çağrılırken, polis ekipleri sürücünün kaçma nedenini araştırmaya başladı. Yapılan kimlik sorgusunda M.B.T.'nin çeşitli suçlardan dolayı İzmir Emniyet Müdürlüğü’nce arandığı tespit edildi. Motosikletin şasi numarasından yapılan inceleme ise aracın daha önce çalındığını ortaya koydu.

Söke Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dikkati ve hızlı takibi sayesinde hem aranan şahıs adalete teslim edildi hem de çalıntı araç ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.