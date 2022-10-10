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Çalıntı otomobille sevgiliyle 8 saat şehir turu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtar kopyalama yöntemi ile bir otomobili çalan Tolga U., 8 saatlik takibin ardından yakalandı. Şüphelinin çaldığı araçla kız arkadaşı Gamze T.'ye şehir turu yaptırdığı öğrenildi. 

Galeri Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:45
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