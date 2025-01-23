Çalışan annelere para verilecek. Şartlar belli oldu

"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" ile kadınların çalışma hayatına eşit katılımını ve kayıtlı istihdamını desteklemeye devam ediyor.

Çalışması sebebiyle bebeklerini bakıcıya bırakan kadınlara destek veren hibe programında ücretlere zam gerçekleşti. Zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklandı.

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Çalışan annelerin her zaman yanındayız" ifadelerini kullanarak sosyal medyada Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) hibe programına yapılan zamları duyurdu.

15 MİLYON LİRA DESTEK

Bakan açıklamasında Ankara, İstanbul, İzmir illerinde gerçekleştirilen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacağını ifade etti.

İŞTE PROGRAMIN DETAYLARI

Çalışan anne desteğine 0-24 ay arası çocuğu olup, çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcıyı sigortalı olarak istihdam eden ve kendisi de bir işverene bağlı olarak tam veya yarı zamanlı çalışan anneler programa başvurabilir.

24. ayın içerisindeki bebeği olan anneler de başvurabilir ve anneler bu programdan en fazla 12 ay faydalanabilir. Anneler 36. ay dahil aylık destek alabilir.

Bakıcının kim olduğu da programdan destek almak için önemli. Bakıcı için açıklanan şartlar şu şekilde:

1-) Anne ve çocuk ile aynı ilde ikamet ediyor olması,

2-) Türkiye’de çalışma izni belgesine sahip olması (yabancı uyruklular için),

3-) Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),

4-) Projeden faydalanan çalışan anne olmaması,

5-) 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan (en az 80 saatlik), MEB, İŞKUR, MYK veya üniversite onaylı sertifika ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden diploma sahibi olması.