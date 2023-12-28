Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ‘çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine’ ilişkin düzenleme de yürürlüğe girmiş oldu.

Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte gözler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) çevrildi.

SGK’nın açıklayacağı ödeme takvimine göre hak sahiplerine ödeme yapılacak.

Takvimin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.