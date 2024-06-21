Çalışan kadınlara fazla maaş ve izin müjdesi! Bakanlık harekete geçti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun hazırladığı rapora göre 23 yıl önce 2.38 olan doğurganlık hızı geçtiğimiz yıl 1.51 düştü.

İktidar doğum oranlarını artırmak için teşvik paketi hazırlıyor.

AKP’nin geçtiğimiz haftalarda yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) doğum izninin dört aydan bir yıla çıkarılması konuşuldu.

SUNUM YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş doğum izninin bir yıla çıkarılmasıyla ilgili atılabilecek adımları partinin strateji ekibine sunum yaparak değerlendirdi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA DESTEK

Sunum sonrasında parti yetkilileri, bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı kalmamasını, ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiği ifade edildi.

KİRA VE KREŞ DESTEĞİ

Bakıcı ve kreş masraflarının da yüksek olması sebebiyle kreş veya kira desteği gibi teşvikler de masaya yatırıldı. Yine çalışan kadınların maaşlarının artırılması da gündeme geldi.