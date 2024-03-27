Çalışanlar böyle gözleniyor

14 Mart 2024 tarihine ait olduğu anlaşılan görüntülerde bir işçinin masasını kısa süreliğine terk ettiği görülüyor.

Çin'de giderek yaygınlaşan yüz tanıma kameralarının kaydettiği görüntülerde işçinin masadan ayrıldığı ve geri döndüğü vakit kayıt ekranının ayrı bir bölümünde gösteriliyor ve her ay bu bilgiler sisteme aktarılıyor. İşçinin maaş alacağı vakit geldiğinde, işçinin masasında bulunmadığı süre Komünist Maaş Paketinden düşülüyor yani su içmek için bile olsa masada bulunulmayan süreler maaştan kesiliyor.

Batı ülkelerinde mobing olarak adlandırılan bu tarz uygulamalar komünist rejimlerde kabul görebiliyor.