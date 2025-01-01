Çalışanlardan 147 bin TL kesilecek. Uzman isim açıkladı

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Çalışanlardan 147 bin TL kesilecek. Uzman isim açıkladı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında kişi başına düşen yıllık vergi tutarının 147 bin 65 lira olduğunu açıkladı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında ödenecek vergi tutarını hesapladı.

Bingöl'ün gerçekleştirdiği hesaplamalara göre, iktidarın 2025 yılında toplam vergi geliri hedefi 12 trilyon 651 milyon lira.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN VERGİ TUTARI

"OVP 2025 nüfus tahmini 86 milyon 26 bin" ifadelerini kullanan Bingöl, kişi başına düşen yıllık verginin 147 bin 65 lira olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından hesaplamalarını aktaran Bingöl, OVP’de ortalama dolar kuruna göre 3 bin 501 dolar olduğunu ifade etti.

İşte Bingöl'ün paylaşımı:

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