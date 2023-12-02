Çalışanları ilgilendiren birikmiş izin kararı. Yargıtay flaş karara imza attı

Mahkeme, sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşeceğine karar vererek, işçinin son maaşı üzerinden ödeneceğine hükmetti.

KAYNAK: İHA
Çalışanları ilgilendiren birikmiş izin kararı. Yargıtay flaş karara imza attı

İşten çıkarılan vinç operatörü, İş Mahkemesi'ne başvurdu. Fazla çalışma yapmasına, ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatillerinde çalışmasına rağmen karşılığının ödenmediğini ve yıllık izin alacağının bulunduğunu söyledi.

Davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti ve bakiye ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı avukatı, davacının alacaklarının eksiksiz ödendiğini, bu hususun banka kayıtları ve özlük dosyası içeriğindeki belgelerle sabit olduğunu savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme; davacıya ihbar süresini kullandırdığını ispat edemediğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı, davacının ödenmeyen alacaklarının bulunduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Taraf avukatları kararı istinafa götürdü.

1067901417-0-0-864-486-1920x0-80-0-0-bf7471b5d4092d50394c2cc3f99b47db.jpg

Bölge Adliye Mahkemesi, hesaplamaların bordrolar nazara alınarak yapıldığından tespit edilen alacak kaleminden hakkaniyet indirimi yapılmasının yerinde olmadığı, davacıya yapılan ödemenin hesaplanan izin alacağından mahsubu gerektiği gerekçeleriyle davacı ve davalının istinaf başvurularının ayrı ayrı kabulüne hükmetti. Karar her iki taraf avukatı tarafından temyiz edilince devreye bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

KARAR

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğunun dile getirildiği kararda şöyle denildi:

"İş sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığının imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Dosyada, davacının imzasının bulunduğu 15'er günlük izin talep formları bulunmaktadır. Yargılama sırasında davacı asılın izin talep formuna karşı beyanı alınmış, davacı beyanında bu izinlerin biriken hafta tatilleri için verildiğini belirtmiştir. Davacının ayrıca hafta tatili alacağını talep etmesi ve bu alacağının hüküm altına alınmış olması da dikkate alındığında imzasının bulunduğu bu yıllık izin belgelerinin dikkate alınarak yıllık izin alacağının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Hatalı değerlendirme ile hüküm kurulması bozma nedenidir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

jjj.jpg

İlgili Haberler
Yargıtay’dan emsal ‘su’ kararı
Yargıtay'dan çok konuşulacak emekli maaşı kararı 'Artık bu kesintilerin iadesi alınacak'
Yargıtay'dan apartmanda oturan milyonlar için flaş karar. Zorunluluk kaldırıldı
Yargıtay'dan, Erdoğan'ın eski danışmanı Prof. İzzet Özgenç hakkında suç duyurusu
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bir anda seyir halindeki aracın üzerine atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Metrelerce gitti Gündem
Bir anda seyir halindeki aracın üzerine atladı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Metrelerce gitti
Ünlü aktörün son hali hayranlarını endişelendirdi Magazin
Ünlü aktörün son hali hayranlarını endişelendirdi
Onana Altay Bayındır korkusundan men cezası alabilir Spor
Onana Altay Bayındır korkusundan men cezası alabilir
Ancelotti'nin Arda Güler cevabı gündem oldu Spor
Ancelotti'nin Arda Güler cevabı gündem oldu
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu Dünya
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze’de 400’den fazla yeri vurdu
Atatürk'ün 108 yıl önceki kaleme aldığı emir çözüldü. İşte Çanakkale'nin kaderini belirleyen o emir Yaşam
Atatürk'ün 108 yıl önceki kaleme aldığı emir çözüldü. İşte Çanakkale'nin kaderini belirleyen o emir
Reina terör saldırısı davasında flaş gelişme Gündem
Reina terör saldırısı davasında flaş gelişme