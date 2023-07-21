Çalışanlarının saldırısına uğramıştı. MasterChef Danilo Zanna artık korumayla geziyor

Sarıyer'deki restoranının önünde işten çıkarıldıkları öğrenilen iki çalışanının saldırısına uğrayan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın koruma ile gezmesi dikkat çekti.

Çalışanlarının saldırısına uğramıştı. MasterChef Danilo Zanna artık korumayla geziyor

Olay, 19 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde ünlü aşçı Danilo Zanna'nın Sarıyer'de bir AVM'de bulunan restoranının önünde meydana gelmişti. İddiaya göre; İtalyan şefin ait restoranın iki eski çalışanı, işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Danilo Zanna'nın yanına gelerek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme zincirinin İzmir şube müdürü darp edildi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna, "Tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

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Danilo Zanna, önceki gün sevgilisi ile görüntülendi. Aynı zamanda MasterChef Türkiye yarışmasında jüri olan ünlü isim, "Konuyla ilgili şikayetçi oldum. Bundan sonraki süreç hakkında ilerleyen zamanda bilgi veririm" demekle yetindi.

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Milliyet'in haberine göre, ünlü şefin, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olaydan sonra koruma ile gezmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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