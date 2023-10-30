Çalışma arkadaşını vurmuştu: Tutuklandı

Karaman’da aynı iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşını 'mesaj' meselesi yüzünden av tüfeği ile vurarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Çalışma arkadaşını vurmuştu: Tutuklandı

Olay, dün saat 09.45 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı.

İddiaya göre, İ.Y. (42), aynı depoda çalışma arkadaşı olan Hasan Ali Çalış (45) ile mesaj atma meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.Y., av tüfeği ile Hasan Ali Çalış’ı vurdu. Hasan Ali Çalış, göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Çalış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra suç aleti tüfekle birlikte polise teslim olan İ.Y., emniyetteki işlemlerin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı adliyeye getirilişi sırasında bir gazetecinin "Cinayeti neden işlediniz" sorusunu yanıtsız bıraktı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen katil zanlısı İ.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalışma arkadaşı tarafından öldürülen Hasan Ali Çalış ise öğle namazını müteakip Siyahser Mahallesindeki Siyahser Mezarlığında toprağa verildi.

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